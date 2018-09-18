В Красногвардейском районе опрокинулся грузовик

В понедельник, 22 июля около 9:50 на повороте с ул. Хасанской на ул. Коммуны в Красногвардейском районе на бок опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.
На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент водителя вытаскивают из кабины.
Подробности ДТП уточняются.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала угонщика Hyundai Solaris в Московском районе.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
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