В Красногвардейском районе опрокинулся грузовик

Водителя вытаскивают из кабины.

В понедельник, 22 июля около 9:50 на повороте с ул. Хасанской на ул. Коммуны в Красногвардейском районе на бок опрокинулся грузовой автомобиль. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

На место происшествия приехали сотрудники скорой помощи и полиции. Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент водителя вытаскивают из кабины.

Подробности ДТП уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что полиция задержала угонщика Hyundai Solaris в Московском районе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте