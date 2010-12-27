Полиция задержала угонщика Hyundai Solaris в Московском районе

Мужчина отобрал автомобиль силой.

Полиция задержала 38-летнего мужчину, который силой отобрал автомобиль Hyundai Solaris в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 20 июля. Злоумышленник доехал на угнанной машине до Пулковского шоссе, где его остановили сотрудники патрульно-постовой службы. Против него завели дело по статье "грабеж", а автомобиль изъяли.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на КАД и "Сортавале" из-за аварии не работали табло и знаки переменной информации.

Фото: Pixabay