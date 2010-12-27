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На КАД и "Сортавале" из-за аварии не работали табло и знаки переменной информации
Сегодня, 9:22
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nadezhda_sib

На КАД и "Сортавале" из-за аварии не работали табло и знаки переменной информации

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Оборудование планируют восстановить к понедельнику, 22 июля.

Авария на кабельной сети привела к тому, что табло и знаки переменной информации не работали на КАД и автодороге "Сортавала" в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

В воскресенье, 21-го июля, вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением.  аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме. Для этого задействовали аварийные бригады рабочих и специализированную спецтехнику. 

Планируется, что все неполадки удастся восстановить к понедельнику, 22 июля. 

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Фото: wikipedia.org

Теги: автодорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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