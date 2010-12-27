На КАД и "Сортавале" из-за аварии не работали табло и знаки переменной информации

Оборудование планируют восстановить к понедельнику, 22 июля.

Авария на кабельной сети привела к тому, что табло и знаки переменной информации не работали на КАД и автодороге "Сортавала" в течение суток. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В воскресенье, 21-го июля, вышло из строя оборудование автоматизированной системы управления дорожным движением. аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме. Для этого задействовали аварийные бригады рабочих и специализированную спецтехнику.

Планируется, что все неполадки удастся восстановить к понедельнику, 22 июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Приморском шоссе каршеринг врезался в дерево.

Фото: wikipedia.org