На обочине автодороги "Скиндинавия" обнаружили тело мужчины

Погибший являлся жителем Пермского края.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что накануне на обочине автодороги "Скандинавия" обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские установили, что 30-летний погибший являлся жителем Пермского края. Также сотрудники обнаружили его теле травмы, характерные для ДТП. На данный момент умершего направили в морг для выяснения обстоятельств случившегося.

Уточняется, что видеонаблюдение на данном участке дороги отсутствует.

Ранее мы писали, что тело владельца транспортной компании обнаружили в пруду Сосновки.

Фото: pexels