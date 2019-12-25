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На обочине автодороги "Скиндинавия" обнаружили тело мужчины
Сегодня, 12:56
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Arinablinova

На обочине автодороги "Скиндинавия" обнаружили тело мужчины

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Погибший являлся жителем Пермского края.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что накануне на обочине автодороги "Скандинавия" обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские установили, что 30-летний погибший являлся жителем Пермского края. Также сотрудники обнаружили его теле травмы,  характерные для ДТП. На данный момент умершего направили в морг для выяснения обстоятельств случившегося. 

Уточняется, что видеонаблюдение на данном участке дороги отсутствует.

Ранее мы писали, что тело владельца транспортной компании обнаружили в пруду Сосновки.

Фото: pexels

 

Теги: автодорога, дтп, труп, туло
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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