Тело владельца транспортной компании обнаружили в пруду Сосновки

В прошлом мужчина профессионально занимался спортом.

В воскресенье, 15 марта, стало известно, что накануне в пруду парка Сосновки обнаружили тело мужчины. На берегу были оставлены все вещи: брендовая куртка, рубашка, кредитная карта, водительское удостоверение и более 100 тысяч рублей наличными.

Как сообщает "Фонтанка.ру", умерший являлся совладельцем транспортной компании ЗАО "Мидас". Также известно, что 52-летний бизнесмен поддерживал физическую форму и занимался спортом. В прошлом петербуржец был кандидатом в мастера спорта по Академической гребле, поэтому его партнеры уверены, что случившееся могло произойти лишь по вине алкоголя.

Позднее полицейский обнаружили оставленный погибшим "Lexus", припаркованный недалеко от места его гибели.

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