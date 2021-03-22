У четырех детей в Калининском районе обнаружили кишечную инфекцию

Предполагается, что малыши заразились дома.

В понедельник, 22 марта, в детском саду №60 на проспекте Луначарского произошла вспышка кишечной инфекции. Четыре малыша заразились гастроэнтеритом.

В детский сад уже выехали специалисты. Предполагается, что это обычный ротавирус, который не связан с питанием в детсаду. Предполагается, что четыре малыша из двух семей заболели дома, сообщил портал 78.ru.

Ранее Piter.tv писал, что в Василеостровском районе открыли новый детский сад на 220 мест. Там будут 11 групп для малышей от одного до семи лет.

Фото: Piter.tv

