  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У четырех детей в Калининском районе обнаружили кишечную инфекцию
Сегодня, 16:15
139
mook1

У четырех детей в Калининском районе обнаружили кишечную инфекцию

0 0

Предполагается, что малыши заразились дома.

В понедельник, 22 марта, в детском саду №60 на проспекте Луначарского произошла вспышка кишечной инфекции. Четыре малыша заразились гастроэнтеритом. 

В детский сад уже выехали специалисты. Предполагается, что это обычный ротавирус, который не связан с питанием в детсаду. Предполагается, что четыре малыша из двух семей заболели дома, сообщил портал 78.ru.

Ранее Piter.tv писал, что в Василеостровском районе открыли новый детский сад на 220 мест. Там будут 11 групп для малышей от одного до семи лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: детский сад, отравление
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии