В Василеостровском районе открыли новый детский сад на 220 мест

Учреждение расположено на улице Кораблестроителей.

В субботу, 13 марта, в Василеостровском районе открыли новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, передаёт администрация района.

В детском саду будет действовать 11 групп для малышей от одного до семи лет. Также в детском саду расположены помещение для всестороннего развития детей, игровые зоны, сенсорные помещения, музыкальные и спортивные залы.

В этом садике была логопедическая группа, у нас подготовлен кабинет и специалист, который будет этим заниматься. С введением в эксплуатацию детского сада мы практически сократили очередь наших жителей на посещение детских садов заявил глава администрации Василеостровского района.

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