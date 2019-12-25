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В Василеостровском районе открыли новый детский сад на 220 мест
Сегодня, 22:07
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kraratau27

В Василеостровском районе открыли новый детский сад на 220 мест

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Учреждение расположено на улице Кораблестроителей.

В субботу, 13 марта, в Василеостровском районе открыли новый детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, передаёт администрация района. 

В детском саду будет действовать 11 групп для малышей от одного до семи лет. Также в детском саду расположены помещение для всестороннего развития детей, игровые зоны, сенсорные помещения, музыкальные и спортивные залы. 

В этом садике была логопедическая группа, у нас подготовлен кабинет и специалист, который будет этим заниматься. С введением в эксплуатацию детского сада мы практически сократили очередь наших жителей на посещение детских садов

заявил глава администрации Василеостровского района. 

Ранее мы писали, что Рособрнадзор признал Петербург и Москву лучшими по качеству образования в стране.

Фото: pixabay.ru 

Теги: василеостровский район, детский сад
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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