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У больницы в Петербурге провели массовое богослужение
Сегодня, 15:48
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У больницы в Петербурге провели массовое богослужение

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У медицинского учреждения заметили священников.

Сегодня, 27 мая, на территории дворика Покровской больницы в Петербурге прошло богослужение. Свидетелем происходящего стал врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Саяпин.

По словам очевидца, богослужение прошло без соблюдения социальной дистанции и без использования средств индивидуальной защиты. 

И еще один вопрос - в случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться?

задал вопрос Саяпин на своей странице в социальной сети. 

Согласно постановлению губернатора, богослужения должны проводиться без присутствия прихожан. 

Сам врач ранее переболел коронавирусом, ему выплатят 300 тыс. рублей. 

Фото: Сергей Саяпин / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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