У больницы в Петербурге провели массовое богослужение

Сегодня, 27 мая, на территории дворика Покровской больницы в Петербурге прошло богослужение. Свидетелем происходящего стал врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Саяпин.
По словам очевидца, богослужение прошло без соблюдения социальной дистанции и без использования средств индивидуальной защиты.
И еще один вопрос - в случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться?
задал вопрос Саяпин на своей странице в социальной сети.
Согласно постановлению губернатора, богослужения должны проводиться без присутствия прихожан.
Сам врач ранее переболел коронавирусом, ему выплатят 300 тыс. рублей.
Фото: Сергей Саяпин / VK
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