У больницы в Петербурге провели массовое богослужение

Сегодня, 27 мая, на территории дворика Покровской больницы в Петербурге прошло богослужение. Свидетелем происходящего стал врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Саяпин.

По словам очевидца, богослужение прошло без соблюдения социальной дистанции и без использования средств индивидуальной защиты.

И еще один вопрос - в случае заболевания людей, присутствующих на данной церемонии, кто понесёт ответственность и где они будут лечиться?

задал вопрос Саяпин на своей странице в социальной сети.