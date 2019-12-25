Врача Сергея Саяпина из Покровской больницы признали пострадавшим от коронавируса

Теперь ему полагается выплата в 300 тысяч рублей.

Петербургский анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин, заразившийся коронавирусом в Покровской больнице, признан пострадавшим от COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия медицинского учреждения, врачу выплатят 300 тысяч рублей. Об этом рассказала "Фонтанка" 15 мая.

По словам Саяпина, источником заражения признали пациента, прибывшего в больницу еще до того, как учреждение начало принимать больных коронавирусом.

Медик получил подтверждение о заражении 21 апреля, инфекцией мужчина переболел тяжело, с двусторонней вирусной пневмонией. Ответственность за свое здоровье и своих коллег Саяпин возложил на главного врача больницы. Анестезиолог заявлял, что больница принимает больных коронавирусом, не имея статуса инфекционной, а у врачей нет средств защиты.

Ранее мы рассказывали подробнее, почему петербургским медикам не придется доказывать вину в заражении коронавирусом.

Фото: anestesiolog.md / Instagram