У безработного жителя Парголово изъяли крупную партию наркотиков

По версии следствия, мужчина распространял по городу "закладки".

Правоохранители Северной столицы задержали 34-летнего жителя Парголово. У безработного мужчины изъяли крупную партию эфедрона. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого нашли у дома № 63 по Новоалександровской улице. Полицейские решили проверить у него документы и в процессе обнаружили у него наркотик.

По версии следствия, мужчина распространял по городу "закладки". Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на судне, прибывшем из Панамы в Петербург, обнаружено более восьми кг наркотиков.

Фото: Piter.TV