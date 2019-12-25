Это значит, что при бессимптомном течении болезни организму всё-таки наносится лёгкий вред.

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких. Наблюдение сделали японские учёные. Итоги их исследования опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки.

Медики изучили КТ пассажиров с лайнера Diamond Princess, где 76 человек были больны COVID-19, но при этом не испытывали никаких симптомов. Оказалось, что у 41 человека изменения в лёгких были — учёные нашли там так называемый "эффект матового стекла".

Это значит, что при бессимптомном течении болезни организму всё-таки наносится лёгкий вред.

Ранее два препарата получили положительный результат для лечения COVID-19.

Видео: Youtube/ Surgical Theater