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У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких
Сегодня, 21:06
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matveyvn

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

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Это значит, что при бессимптомном течении болезни организму всё-таки наносится лёгкий вред.

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких. Наблюдение сделали японские учёные. Итоги их исследования опубликованы на портале Радиологического общества Северной Америки.

Медики изучили КТ пассажиров с лайнера Diamond Princess, где 76 человек были больны COVID-19, но при этом не испытывали никаких симптомов. Оказалось, что у 41 человека изменения в лёгких были — учёные нашли там так называемый "эффект матового стекла".

Это значит, что при бессимптомном течении болезни организму всё-таки наносится лёгкий вред.

Ранее два препарата получили положительный результат для лечения COVID-19.

Видео: Youtube/ Surgical Theater

Теги: коронавирус, пандемия, симптомы коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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