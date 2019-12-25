У берегов Сингапура нашли два судна с уникальными артефактами

Предполагается, что одно из судов затонуло в XIV веке.

В территориальных водах Сингапура обнаружили обломки двух судов с уникальными артефактами. Об этом сообщает Совет национального наследия страны и Институт исследования Юго-Восточной Азии (ISEAS).

Предполагается, что одно из судов затонуло еще в XIV веке. Археологи обнаружили среди обломков предметы китайской керамики. Как отметил руководитель проекта морских археологических исследований ISEAS Майкл Флекер, многие из найденных предметов очень редкие. А одна вещь – уникальная.

Считается, что второе судно было построено в Индии для торговых целей. Предположительно, оно затонуло в 1796 году по пути в Китай. На корабле были предметы из керамики, а также из медных сплавов, стекла и агата.

Найденные артефакты могут выставить уже в конце 2021 года в музеях Сингапура.

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