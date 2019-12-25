Снаряд времен ВОВ нашли на улице Генерала Симоняка

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас, изъяли его и доставили на полигон.

В пятницу, 20 мая, в Кировском районе Петербурга местные жители обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 203 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Взрывоопасный предмет лежал около железной дороги на улице Генерала Симоняка. Сотрудники полиции охраняли объект до прибытия саперов. Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд, изъяли его и доставили на полигон для дальнейшего уничтожения.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области