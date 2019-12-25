  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Снаряд времен ВОВ нашли на улице Генерала Симоняка
Сегодня, 13:36
154
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Снаряд времен ВОВ нашли на улице Генерала Симоняка

0 0

Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас, изъяли его и доставили на полигон.

В пятницу, 20 мая, в Кировском районе Петербурга местные жители обнаружили неразорвавшийся артиллерийский снаряд калибра 203 мм времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Взрывоопасный предмет лежал около железной дороги на улице Генерала Симоняка. Сотрудники полиции охраняли объект до прибытия саперов. Сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд, изъяли его и доставили на полигон для дальнейшего уничтожения. 

Ранее на Piter.tv: в Сети появилось видео смертельного утреннего ДТП на КАД.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Теги: артефакты, росгвардия, сапер, снаряд времен вов, улица генерала симоняка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии