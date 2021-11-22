В России утилизировали 17 затонувших кораблей в 2021 году

План удалось перевыполнить почти в трехкратном объеме.

План по утилизации затонувших кораблей на территории РФ перевыполнен в текущем году. Об этом в ходе совещания премьера-министра России Михаила Мишустина с его заместителями заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

По ее словам, за 2021 год специалистам удалось утилизировать 17 надводных судов. Данные мероприятия были проведены в рамках "генеральной уборки". До 2024 года на нее выделено 20 миллиардов рублей.

В этом году мы планировали поднять и утилизировать шесть судов, но сделали больше. Утилизировали 17 судов. За это я хочу поблагодарить команду Минтранса и два региона – Камчатский край и Магаданскую область. Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ

Она напомнила, что корабль подлежит подъему, если он, например, блокирует ход остальным судам, препятствует рыболовству, вредит окружающей среде или снижает туристический потенциал субъектов страны.

Ранее землетрясение у берегов Японии подняло со дна затопленные суда времен Второй мировой войны.

Видео: Правительство РФ