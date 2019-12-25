У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу

Беженцы погибли в лодке в Средиземном море.

У берегов Ливии утонули более 75 беженцев, направлявшихся в Европу. Об этом рассказали представители пресс-службы Международной организации по миграции. Известно, что выходцы из Ближнего Востока пытались пересечь акваторию Средиземного моря на лодке.

По словам 15 выживших, спасенных рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули в среду. заявление МОМ в Twitter-аккаунте

В организации подчеркнули, что за текущий год в Средиземном море погибли уже свыше 1,3 тысячи человек. Ливия прекратила существование как единое государство после убийства политического лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Страна стала перевалочным пунктом для незаконных мигрантов, которые через регион пытаются проникнуть на территории ЕС.

Польша начнет строительство заграждения на границе с Белоруссией 15 декабря.

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