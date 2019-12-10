Пользователи заметили на Google-картах странный объект, напоминающий лайнер.

У берегов Антарктиды нашли "секретный корабль нацистов". Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. Они рассказали, что анонимный пользователь выявил на спутниковой карте Google "122-метровый корабль". Объект располагается в 160 километрах от берегов Антарктиды. Внешне он напоминает большую ледяную глыбу, а очертаниями - круизный лайнер.

Ледяной корабль, если его можно так назвать, — это 122-метровая яхта, которая покоится у берегов Антарктиды сообщение Daily Mail

Пользователи YouTube заявили, что на территории Антарктиды нацисты создали секретную военную базу, поэтому "корабль" мог остаться со времен Второй мировой войны.

Помнишь, я уже говорил тебе, что у Гитлера была подземная база в Антарктиде, имеющая дело с внеземными существами" пользователь с ником Galaxy Malachi

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