У баскетбольного "Зенита" в Петербурге появился фирменный автобус

Автобус с изображением команды будет курсировать по маршруту №10.

По Петербургу начал курсировать фирменный автобус в цветах баскетбольного "Зенита". Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Автобус с изображением команды будет курсировать по маршруту №10. В "сопровождении" игроков клуба можно будет прокатиться от станции метро "Крестовский остров" до Балтийского вокзала (станция метро "Балтийская").

"Теперь с любимой командой можно будет видеться чаще", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мы писали, что "Зенит" не рассматривает возможность трансфера Влашича и Миранчука.

Видео: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"