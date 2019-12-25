"Зенит" не рассматривает возможность трансфера Влашича и Миранчука

До этого СМИ написали, что клуб рассматривает кандидатуры игроков "Локомотива" и ЦСКА.

Во вторник, 25 августа, представители "Зенита" отреагировали на заявления СМИ, что клуб ассматривает на место полузащитника Далера Кузяева игроков "Локомотива" и ЦСКА Алексея Миранчука и Николу Влашича

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев отметил, что новостей о дальнейшей карьере полузащитника пока нет. Напомним, что контракт Кузяева истек в конце июля. Отмечается, что футболит и клуб ведут переговоры, но пока не нашли компромисс. Кроме того, хавбеком заинтересовались турецкий "Бешикташ" и испанская "Валенсия".

Ранее мы писали, что в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита".

Фото: Piter.TV