Петербурженка хотела продать Porsche, но осталась и без машины, и без денег

Владелица авто обращается за помощью ко всем возможным свидетелям.

Накануне, 30 августа, в Санкт-Петербурге неизвестный украл у автоледи дорогую иномарку. Об этом потерпевшая рассказала в группе "ДТП и ЧП Cанкт-Петербург" .

Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел на Пулковском шоссе д 14Б в 18:20 вечера. Злоумышленник договорился с девушкой о покупке авто "Porsche Panamera Diesel", цена которого варьируется от 1 до 3 миллионов рублей. Когда потерпевшая вместе с преступником отправилась на проверку на сервис, мужчина сел в заведенный автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Девушка выложила в сеть фото поозреваемого.

Владелица авто обращается за помощью ко всем возможным свидетелям.

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Фото: pixabay.com

Фото: megapolisonline.ru