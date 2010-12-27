В Выборгском районе автоледи насмерть сбила пожилую велосипедистку

Женщина сама рассказал полиции о случившимся.

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Автомобиль насмерть сбил велосипедистку. Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, инцидент произошел днем 29 августа около поселка Победа. Девушка за рулем "Хендай", съехав на обочину, сбила 56-летнюю велосипедистку. В результате полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Автоледи сама обратилась в полицию, где рассказала о случившимся. От дачи объяснения она отказалась.

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Фото: pixabay.com