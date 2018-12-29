В Выборгском районе таксист въехал в остановку с людьми: есть пострадавшие

В четверг, 10 января, в Выборгском районе таксист наехал на остановку с людьми. Об этом сообщили в УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.
Как оказалось, авария произошла из-за того, что водитель решил избежать столкновения с затормозившей впереди маршруткой. Так, он резко повернул вправо, где находилась остановка общественного транспорта. На ней были около пяти человек.
Пугает выбранный приоритет таксиста. Лучше в людей, чем в автобус?! Кошмар... И водитель с регистратором мог бы и остановиться, помочь людям
возмущается очевидец
В итоге пострадал один человек. Известно, что мужчина отказался от медицинской помощи.
На кадрах видно, что таксист буквально снес часть остановки.
По факту произошедшего проводится проверка.
Фото: ДТП и ЧП Петербург/вк
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