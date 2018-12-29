В Выборгском районе таксист въехал в остановку с людьми: есть пострадавшие

В результате ДТП пострадал один пешеход.

В четверг, 10 января, в Выборгском районе таксист наехал на остановку с людьми. Об этом сообщили в УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, авария произошла из-за того, что водитель решил избежать столкновения с затормозившей впереди маршруткой. Так, он резко повернул вправо, где находилась остановка общественного транспорта. На ней были около пяти человек.

Пугает выбранный приоритет таксиста. Лучше в людей, чем в автобус?! Кошмар... И водитель с регистратором мог бы и остановиться, помочь людям возмущается очевидец

В итоге пострадал один человек. Известно, что мужчина отказался от медицинской помощи.

На кадрах видно, что таксист буквально снес часть остановки.

По факту произошедшего проводится проверка.

Фото: ДТП и ЧП Петербург/вк