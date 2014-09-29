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В Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину 
Вчера, 20:52
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IRINA_CHALKINA
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В Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину 

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Пострадавший от ножа водитель ищет свидетелей нападения.

В среду, 24 октября, в Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину. О пострадавших пока ничего неизвестно. 

Напали на молодого русского парня 97 года рождения . Напал русский мужчина 40 лет

сообщает очевидец

Как оказалось, авария произошла на перекрестке улицы Руднева и Придорожной аллеи. Один из автомобилей подрезал светло-серую "Лада Гранта". В результате ДТП у первого автомобиля отлетели два колеса. 

Из Гранты водитель выскочил и напал с ножом на водителя девятки

сообщает прохожий

В данный ммоент на месте происшествия работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту 

Фото:ДТП и ЧП Петербург 

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Теги: водитель напал с ножом на другого , дтп выборгский район
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия ДТП Новости СПб

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