Пострадавший от ножа водитель ищет свидетелей нападения.

В среду, 24 октября, в Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Напали на молодого русского парня 97 года рождения . Напал русский мужчина 40 лет сообщает очевидец

Как оказалось, авария произошла на перекрестке улицы Руднева и Придорожной аллеи. Один из автомобилей подрезал светло-серую "Лада Гранта". В результате ДТП у первого автомобиля отлетели два колеса.

Из Гранты водитель выскочил и напал с ножом на водителя девятки сообщает прохожий

В данный ммоент на месте происшествия работают полицейские.

Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту

Фото:ДТП и ЧП Петербург