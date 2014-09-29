В среду, 24 октября, в Выборгском районе ДТП переросло в поножовщину. О пострадавших пока ничего неизвестно.
Напали на молодого русского парня 97 года рождения . Напал русский мужчина 40 лет
сообщает очевидец
Как оказалось, авария произошла на перекрестке улицы Руднева и Придорожной аллеи. Один из автомобилей подрезал светло-серую "Лада Гранта". В результате ДТП у первого автомобиля отлетели два колеса.
Из Гранты водитель выскочил и напал с ножом на водителя девятки
сообщает прохожий
В данный ммоент на месте происшествия работают полицейские.
Ранее мы сообщали о том, что Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту
Фото:ДТП и ЧП Петербург