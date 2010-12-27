Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту 

Департамент уже отправил запрос в ГИБДД о собственнике автомобиля, в котором привезли цистерну с веществом.

Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в реку Охту около Ириновского проспекта. Соответсвующую информацию передали в ведомство сами горожане.

Как оказалось, петербуржцы заметили на месте происшествия машину, которая привезла цистерну с загрязняющими веществами. Очевидцам даже удалось сделать снимок нарушителей.

После этого ситуацией заинтересовались в Росприроднадзоре по СЗФО. Департамент уже отправил запрос в ГИБДД о собственнике автомобиля.

Ведется расследование.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк