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Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту 
Вчера, 20:41
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IRINA_CHALKINA
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Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в Охту 

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Департамент уже отправил запрос в ГИБДД о собственнике автомобиля, в котором привезли цистерну с веществом.

Росприроднадзор разыскивает грузовик, который слил "вонючую субстанцию" в реку Охту около Ириновского проспекта. Соответсвующую информацию передали в ведомство сами горожане. 

Как оказалось, петербуржцы заметили на месте происшествия машину, которая привезла цистерну с загрязняющими веществами. Очевидцам даже удалось сделать снимок нарушителей. 

После этого ситуацией заинтересовались в  Росприроднадзоре по СЗФО. Департамент уже отправил запрос в ГИБДД о собственнике автомобиля.

Ведется расследование.

Ранее мы сообщали о том, что пе­тер­буржен­ка обнаружила в упаковке с соком ленточного червя

Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: в реку охту слили отходы , река охта , росприроднадзор
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Общество

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