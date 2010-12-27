Женщина намерена судиться и уже написала заявление на директора "Перекрёстка", где был куплен сок.

Петербурженка обнаружила в упаковке с соком ленточного червя. Об этом сообщает 78.ru.

Женщина рассказала, что "бонус" был обнаружен, когда продукт был практически весь выпит.

Мы подумали, ну, мало ли — там настолько много овощей, что попал перец. В итоге, когда присмотрелись, увидели, что это на самом деле червяк, очень сильно похожий на ленточного червя. И он сантиметров 20, может быть, 25 сообщает пострадавшая

После такой неприятной находки все семейство, включая годовалого ребенка направилось в больницу. Медики отметили, что последствия могут быть весьма серьезные последствия.

...у нас могут быть какие-нибудь глисты потом. Сейчас я от инфекциониста, нам выписали кучу лекарств... поясняет женщина

Женщина намерена судиться и уже написала заявление на директора "Перекрёстка", где был куплен сок. Помимо этого, петербурженка уже отдала на экспертизу "бонус". В Роспотребнадхоре попросили подождать 10 суток.

Также пострадавшая отметила, что в торговой сети предложиле отдать деньги за сок, но она отказалась.

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Фото:Pixabay