Санкт-Петербург не вошел в десятку самых пьющих городов России

Маркетинговое агентство ZOOM MARKET провело независимый социологический опрос в октябре 2018 года и составил рейтинг самых пьющих городов России.
На первом месте этого рейтинга оказался Саратов. За ним следует Ханты-Мансийск и Пермь.
Далее в 10ке такие города: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк. Санкт-Петербург оказался по результатам исследования на 11 месте. Москва на 16 месте. Топ-25 самых пьющих городов замыкает Казапнь.
Опрос проводился в 25 городах. Его жителям задавились вопросы посредством личного интервью. Всего было опрошено 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.
Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?
ZOOM MARKET
Фото: ZOOM MARKET