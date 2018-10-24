Санкт-Петербург не вошел в десятку самых пьющих городов России

Санкт-Петербург в этом рейтинге занимает 11 место, Москва 16 место.

Маркетинговое агентство ZOOM MARKET провело независимый социологический опрос в октябре 2018 года и составил рейтинг самых пьющих городов России.

На первом месте этого рейтинга оказался Саратов. За ним следует Ханты-Мансийск и Пермь.

Далее в 10ке такие города: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк. Санкт-Петербург оказался по результатам исследования на 11 месте. Москва на 16 месте. Топ-25 самых пьющих городов замыкает Казапнь.

Опрос проводился в 25 городах. Его жителям задавились вопросы посредством личного интервью. Всего было опрошено 3250 человек в возрасте от 19 до 73 лет.

Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? ZOOM MARKET

Фото: ZOOM MARKET