Водитель получил тяжёлые травмы.

Во вторник, 27 августа, в Выборгском районе "Хендай" вылетела в кювет: есть пострадавшие. Об этом сообщают в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на 54-и километре автодороги "Скандинавия". В ведомстве отметили, что 66-летний водитель не справился с управлением, вылетел в кювет и въехал в дерево.

В результате ДТП водитель т/с Хендай получил тяжёлые травмы, пассажир т/с Хендай (женщина 1963 г.р.) получил травмы средней степени тяжести сказано в сообщении

По факту ДТП проводится проверка. На месте работают службы.

Ранее мы сообщали о том, что двое взрослых и двухлетний ребенок покалечились в ДТП на трассе "Кола".

Фото:ГИБДД по Петербургу и Ленобласти