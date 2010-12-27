В Невском районе в ДТП пострадал 8-летняя девочка

Ребенок госпитализирован в Детскую больницу №19.

Накануне, 29 августа, в Невском районе города в ДТП пострадал ребенок и молодая мама. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем на перекрестке улицы Коллонтай и проспекта Большевиков. "Хендай" врезалась в "Митсубиси Лансер" на встречной полосе. В результате ДТП в корейской иномарке пострадала 28-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Молодую маму доставили в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести. Ребенок, который был пристегнут ремнем безопасности на заднем сиденье, госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с легкими травмами. За рулем находился отчим девочки. Он травм не получил.

По факту происшествия проводится проверка.

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