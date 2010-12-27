В Невском районе пятилетняя девочка самостоятельно покинула квартиру из-за того, что ей холодно

Оперативники искали родителей потеряшки, которая сумела сбежать из дома без ведома взрослых.

В Невском районе прохожие обратились к сотрудникам полиции с сообщением о потерявшемся ребенке. Правоохранительным органам удалось быстро отыскать родителей пятилетней девочки. Как узнали оперативники у самой малышки. она самостоятельно ушла из дома по причине того, что в квартире холодно.

Маленькую девочку обнаружили около станции метро "Елизаровская". Первая девочку заметила 49-летняя местная жительница. Потеряшка бродила у аптеки у 12 дома по улице Елизарова. Ребенок сумел рассказать, что ее зовут Диана, а маму - Саша.

В настоящее время ребенок передан родителям. Безответственным взрослым пришлось написать объяснительную инспектору по делам несовершеннолетних.

Напомним, что петербуржцы пожертвовали "Ночлежке" более 200 тысяч ко Дню бездомного человека.

Фото: Piter.tv

