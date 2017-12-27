Петербуржцы пожертвовали "Ночлежке" более 200 тысяч ко Дню бездомного человека

За неделю "Ночлежка" получила 200 тысяч рублей на поддержку и развитие собственных социальных проектов.

Благотворительная организация "Ночлежка" получила 203 тысячи рублей в качестве материальной помощи для бездомных Петербурга. Именно такое количество пожертвований поступило в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню бездомного человека.

В 2018 году акции в поддержку бездомных проводились в течение недели. В них приняли участие более 20 гостиниц и даже ювелирная компания. Жители и гости города могли забронировать ночь в одном из отелей, стоимость которого перечисляли на нужды "Ночлежки". Большая часть собранных средств пойдет на улучшение условий в доме для бездомных и развитие приюта на Боровой улице, а также остальные программы организации.

В рамках мероприятий 7 апреля состоялся джазовый вечер в Фонтанном Доме. Концерт принес "Ночлежке" около 36 тысяч рублей. По данным представителей организации, такой суммы хватит на то, чтобы накормить 497 человек, оставшихся без крова, или оплатить трехдневную работу Консультационной службы.

Отметим, что "Ночлежка" занимается круглогодичным сбором пожертвований на помощь нуждающимся. Петербуржцы могут передать людям без определенного места жительства старые вещи и мобильные устройства.

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