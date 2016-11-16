У ЖК "София" на Южном шоссе установили светодиодные светильники

На данный момент продолжаются работы в парке Героев-Пожарных.

Во Фрунзенском районе Петербурга на территории жилого комплекса "София" появилось новое освещение. Светодиодные фонари установили на Южном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в субботу, 18 декабря.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" сделали 227 светильников. Энергосберегающие фонари появились во дворе, на пешеходных дорожках, вблизи детских площадок и на участке для выгула животных.

Известно, что в районе установили 19 тыс. светильников. В этом году новые светодиодные фонари появились на Бухарестской улице, проспекте Девятого Января, улице Олеко Дундича и на других. Известно, что продолжается строительство освещения в парке Героев-Пожарных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Петергофском шоссе появилось светодиодное освещение.

Фото: Piter.TV