  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
У ЖК "София" на Южном шоссе установили светодиодные светильники
Сегодня, 15:03
19
mapero Добавить в Яндекс.Новости

У ЖК "София" на Южном шоссе установили светодиодные светильники

0 0

На данный момент продолжаются работы в парке Героев-Пожарных.

Во Фрунзенском районе Петербурга на территории жилого комплекса "София" появилось новое освещение. Светодиодные фонари установили на Южном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в субботу, 18 декабря.

Специалисты ГБУ "Ленсвет" сделали 227 светильников. Энергосберегающие фонари появились во дворе, на пешеходных дорожках, вблизи детских площадок и на участке для выгула животных. 

Известно, что в районе установили 19 тыс. светильников. В этом году новые светодиодные фонари появились на Бухарестской улице, проспекте Девятого Января, улице Олеко Дундича и на других. Известно, что продолжается строительство освещения в парке Героев-Пожарных.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Петергофском шоссе появилось светодиодное освещение.

Фото: Piter.TV

Теги: жк софия, ленсвет, светодиодные фонари, южное шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии