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На Петергофском шоссе появилось светодиодное освещение
Сегодня, 15:00
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На Петергофском шоссе появилось светодиодное освещение

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На трассе установили более 400 светильников.

На Петергофском шоссе заменили старые натриевые фонари на светодиодные. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета" в субботу, 11 декабря. Планируется, что они будут потреблять два раза меньше энергии, чем прошлые светильники.

Раньше мощность энергопотребления составляла 128 кВт. Теперь - 70 кВт. Яркость освещения увеличилась, а сами фонари стали более просты в обслуживании. Известно, что на Петергофском шоссе установили 465 светильников. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что улицу Симонова затопило водой из-за прорыва трубы.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: дороги, петергофское шоссе, светодиодное шоссе, смольный, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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elavmes
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