На Петергофском шоссе появилось светодиодное освещение

На Петергофском шоссе заменили старые натриевые фонари на светодиодные. Об этом сообщили в пресс-службе "Ленсвета" в субботу, 11 декабря. Планируется, что они будут потреблять два раза меньше энергии, чем прошлые светильники.
Раньше мощность энергопотребления составляла 128 кВт. Теперь - 70 кВт. Яркость освещения увеличилась, а сами фонари стали более просты в обслуживании. Известно, что на Петергофском шоссе установили 465 светильников.
Ранее на Piter.tv сообщили, что улицу Симонова затопило водой из-за прорыва трубы.
Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.