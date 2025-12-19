Лидер США объяснил, кто все еще поддерживает украинского политика.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп повторил, что у лидера киевского режима Владимира Зеленского в настоящее время нет "карт в рукаве", поэтому политический лидер из Украины может рассчитывать только на поддержку Белого дома. Соответствующий комментарий глава США дал в качестве ответа на вопрос репортера из газеты New York Times о том, имеются ли у Владимира Зеленского хорошие карты сейчас. По словам Дональда Трампа, на текущий момент у главы Украины есть только сам Дональд Трамп.

Нет.... Дональд Трамп, глава США

Отсутствие поддержки со стороны вашингтонской администрации обернулось бы для Зеленского полной катастрофой, считает американский президент.

Фото: Белый дом