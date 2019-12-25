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У Выборгской таможни появился временный руководитель
Сегодня, 9:12
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У Выборгской таможни появился временный руководитель

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Предидущий начальник переведён в Сибирь.

В среду, 6 июля, в Выборгской таможне произошла смена кадров. Руководитель ведомства Александр Ястребов переведён в Сибирское таможенное управление, а его место занял временный руководитель Алексей Уварцев. Об этом сообщила пресс-служба Выборгской таможни.

Известно, что Федеральная таможенная служба пока не назначила руководителя на постоянной основе: этот вопрос решится в ближайшее время.

Александр Ястребов проработал в таможенных органах с 1992 года, а в Выборгским филиалом он руководил в течение последних пяти лет.

Ранее мы рассказали о том, что финский визовый центр в Выборге снова выдаёт паспорта.

Фото: Газета "Выборг"

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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