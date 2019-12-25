Финский визовый центр в Выборге снова выдаёт паспорта

Получить визу по-прежнему не получится.

Визовый центр Финляндии, расположенный в Выборге, возобновил выдачу паспортов. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства страны в Санкт-Петербурге.

Выдача проходит по расписанию, с понедельника по среду (10:00-14:00). Предварительная запись обязательна.

Добавим, что паспорта в финском консульстве могут получить также жители Великого Новгорода и Вологды. Однако документы на визу пока не принимаются ни в одном из российских филиалов.

Ранее мы рассказали о том, что макет Выборга-1939 уберут из музея Южной Карелии на 2 года.

Фото: Pixabay