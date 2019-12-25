Макет Выборга 1939 года уберут из музея Южной Карелии на 2 года

Посетители не смогут увидеть экспонат на время ремонта.

В музее Южной Карелии, расположенном в Крепости Лаппеенранта, близится время ремонта восточного крыла. В связи с работами, будет временно убран макет Выборга, на котором воссоздан облик города в 1993 году. Об этом сообщила газета "Выборг".

Ожидается, что макет вернут в экспозицию только к 2022 году. До этого времени он занимал центральное место среди экспонатов в течение 30-ти лет.

Одна из сотрудниц музея Рейя Ээва отметила, что огромные размеры макета – почти 30 квадратных метров – вынудили трудиться над его разборкой несколько суток напролет.

После ремонта макет не сразу вернется на прежнее место – на несколько лет его временно заменит другая экспозиция.

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