Строительство нового филиала боксерского отделения «Фаворита» идет полным ходом

В сентябре начнет свою работу новый зал бокса на базе калининской школы №6.

Строительные работы и организационные моменты на личном контроле у главы МО "Выборгский район" Дмитрия Никулина и городского депутата, исполнительного директора общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаила Макарова.

Глава Выборгского района лично присутствовал при начале работ и положительно отозвался об увиденном.



Полагаю, что все работы удастся завершить к началу нового учебного года. Учащиеся школы получат замечательную возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Упростится и логистика родителей – если раньше для занятий боксом детей возили в Выборг, то теперь все возможности в шаговой доступности от дома. Спасибо руководству общественного объединения "Фаворит Выборг" и выборгскому "Фонду поддержки спорта" за найденные пути в реализации этого проекта.



Михаил Макаров, который также является директором федерации бокса Выборгского района отметил, что для успеха начинания имеются все составляющие: профессиональный тренерский состав, многочисленные желающие заниматься боксом в поселке и усилия многих неравнодушных людей.



Практически в каждом муниципальном образовании Выборгского района представлены отделения бокса, работающие под эгидой "Фаворита", и уже в сентябре этого года калининское отделение пополнит эти ряды. Главное – что дети получат возможность расти как физически, так и морально, ведь бокс – это постоянные вызовы, уникальное сочетание техники и тактики, он требует закаленного характера. Не зря это олимпийский вид спорта. Более того, на подведении итогов спортивной жизни "Выборгский олимп – 2020" федерация бокса признана лучшей в районе. Это гарантия того, что воспитанники получат максимум. И мы поддержим их во всем.



Первое время в зале бокса будут проводится тренировки для мальчишек от 10 лет. Дальше, по планам, в зале смогут тренироваться и взрослые. В помещении полным ходом идет ремонт, уже завезен спортивный инвентарь, в перспективе – установка боксерского ринга.