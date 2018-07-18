У "Василеостровской" появятся новые навигационные карты

Тестовые разработки разместит у метро комитет по градостроительству.

С 21 по 28 октября у выхода со станции метро "Василеостровская" появятся новые карты местности. В таком формате городской комитет по градостроительству и архитектуре решил провести опрос горожан о разработанной единой системе городской навигации. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Комитет собрал информацию о существующих сейчас видах городской навигации, изучил потребности информационной составляющей навигации, а также российский и международный опыт в этой сфере.

С учетом изученного разработали карту пешеходной доступности, на которой отмечены объекты культуры, значимые объекты и элементы транспортной инфрастуктуры. Кроме того, появилась отдельная карта транспортной доступности, где отображаются маршруты общественного транспорта в соответствии с районом, где они размещаются.

Подготовка Концепции единой системы городской навигации была осуществлена совместно с Санкт-Петербургским Союзом дизайнеров в рамках проекта "Твой бюджет".

Увиденные у "Василеостровской" карты станут для горожан поводом проголосовать по некоторым критериям с помощью портала "Госуслуги".

Ранее мы писали, что топонимическая комиссия не будет переименовывать станцию метро "Шушары".

Фото: Piter.TV