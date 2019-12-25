У VEON ухудшились квартальные результаты

Показатель EBITDA упал на 15%.

У владельце сети "Билайн" холдинга VEON ухудшились квартальные результаты. Об этом пишет РБК.

Причина сокращения прибыли в уменьшении выручки от продаж оборудования и услуг роуминга. Также мигранты стали меньше переводить деньги домой. Ещё одна из причин — снижение мобильного трафика и его рост в фиксированной части связи.

Как пишет издание, показатели прибыли в апреле 2020 года сократились на несколько процентов по отношению к аналогичному периоду в 2019 году. Показатель EBITDA упал на 15%.

VEON считает, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего проявится летом.

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