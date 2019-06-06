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Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Сегодня, 7:35
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lesjasap

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

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Бывший вице-премьер назвал месяцы, в которые начнутся основные проблемы.

Аркадий Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается. Об этом бывший вице-премьер России и руководитель фонда "Сколково" рассказал журналистам "РБК". Специалист отметил, что волна COVID-19 еще не охватила все сегменты мировой экономики. По его мнению ближайшие месяцы для отдельных сегментов отрасли выдастся особо тяжелыми.

Основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне — в июле

прокомментировал эксперт

Дворкович напомнил, что согласно прогнозу от Центробанка России валовый внутренний продукт из-за ситуации с распространением коронавируса упадет на четыре-шесть процентов. Эксперт заметил, что события могут развиваться как по более положительному, так и отрицательному сценарию.На данный момент он призывает ориентироваться на прогноз, предоставленный Банком России.

Названы сферы, которые будут востребованы после пандемии.

Теги: аркадий дворкович, экономический кризис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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