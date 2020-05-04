Названы сферы, которые будут востребованы после пандемии

Наблюдать их рост можно уже сейчас.

Бывший зампред правительства и помощник президента РФ Аркадий Дворкович в беседе с РБК назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии коронавируса.

По мнению экономиста в будущем долгое время будут расти сферы связанные с доставкой товаров и услуги, связанные с дистанционной работой и дистанционным обучением.

Все это будет испытывать бум еще долгое время

Аркадий Дворкович

Помимо этого, по его словам, будет востребована телемедицина и все, что касается персональных медицинских услуг с использованием новейших технологий.

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