Названы сферы, которые будут востребованы после пандемии

Бывший зампред правительства и помощник президента РФ Аркадий Дворкович в беседе с РБК назвал профессии, которые будут востребованы после пандемии коронавируса.
По мнению экономиста в будущем долгое время будут расти сферы связанные с доставкой товаров и услуги, связанные с дистанционной работой и дистанционным обучением.
Все это будет испытывать бум еще долгое время
Аркадий Дворкович
Помимо этого, по его словам, будет востребована телемедицина и все, что касается персональных медицинских услуг с использованием новейших технологий.
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