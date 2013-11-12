У Сосновки выбросили засохшую новогоднюю ель

Судя по фотографии, ель обронила все иголки.

В Петербурге 15 августа у Сосновки нашли выброшенную новогоднюю ель. Об этом сообщил читатель "Фонтанки".

Судя по фотографии, ель обронила все иголки. Читатель предположил, что это "последняя новогодняя ель Петербурга".

Недавно Piter.tv писал, что на Бухарестской в конце июня петербуржцы начали выносить из дома новогодние ёлки. В комментариях к записи пользователи открыли портал для шуток на тему Нового года.

Ранее петербуржцы обеспокоены жёлтыми разводами на асфальте после дождя.

Фото: "Фонтанка"