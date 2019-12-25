У Смольного начался пожар в 5-комнатной квартире

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в 5-комнатной квартире. Возгорание тушили менее получаса.

Утром во вторник, 3 октября, в МЧС поступило сообщение о том, что в доме на Смольном проспекте начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

По данным спасателей, возгорание началось в 5-комнатной квартире, охватив 3 квадратных метра всей площади.

Пожар потушили меньше, чем за полчаса. Из опасной зоны эвакуировали двух человек. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара было привлечено 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 25 человек из-за горевшего в Парголово балкона.

Фото: Piter.TV