У Спаса на Крови мужчина упал в канал Грибоедова

На "купальщике" надеты спецодежда и шапочка.

В воскресенье, 28 октября, в центе Санкт-Петербурга человек упал в канал Грибоедова. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Свидетели рассказали, что заметили человека в воде близ храма Спаса на Крови. На фотографии видно, что на "купальщике" надеты спецодежда и шапочка. Обстоятельства произошедшего пока неизвестны. По словам очевидцев, на месте оказались сотрудники полиции, однако оказывать помощь мужчине они "не торопятся".

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург