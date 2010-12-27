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На Звездной нашли замерзшего енота
Сегодня, 15:27
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Rybka123
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На Звездной нашли замерзшего енота

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В данный момент енот временно проживает в квартире петербурженки и жет свои новых хозяев.

В Московском районе Санкт-Петербурга местная жительница обнаружила замерзшего енота. Об этом она сообщила в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам женщины необычную находку он сделала на Звездной. Животное было напугано и явно замерзло. Помимо самого зверя девушка нашла и его предполагаемый дом ­– коробку, в которой его, предположительно, держали бывшие хозяева.

Петербурженка рассказала "Фонтанке", что вместе с неравнодушными гражданами поймала животное. В данный момент енот временно проживает в квартире другой жительницы Московсого района и ждет своих новых хозяев или волонтёров.

Ранее на Piter.TV: Петербуржцы выстроились в живой самолет в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: енот , звездная
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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