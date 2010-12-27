Петербуржцы выстроились в живой самолет в память о жертвах авиакатастрофы над Синаем

В результате теракта три года назад погибло 217 человек.

В воскресенье, 28 октября, родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем устроили на Марсовом поле акцию "Живой самолет". Участники выстроились на участке в форме самолета.

На песке петербуржцы написали номера мест и заняли их, держа в руках фотографии погибших. Еще часть участников изобразили очертания крыльев. Контур самолета очертили с помощью белых лент. Таким образом горожане отдали дань памяти 217 жертве страшной трагедии, произошедшей в небе над Египтом 3 года назад. Участие в акции приняли несколько десятков человек.

Мы хотим напомнить стране о той страшной трагедии и наглядно показать, как много людей было в том роковом самолете, показать лица тех, кто навсегда остался в небе отметили организaторы

Напомним, что трагедия произошла 31 октября 2015 года. Над Синаем разбился самолет А321, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате расследования катастрофу классифицировали как теракт.

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Фото: pixabay.com