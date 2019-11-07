Названо имя предполагаемого виновника теракта на A321 над Синаем

Взрыв в самолете в небе над Синаем произошел 31 октября 2015 года.

В Дании опубликовали имя террориста, который мог организовать теракт на борту самолета Airbus A321, в котором погибли 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Об этом сообщило датское радио DR.

Виновником трагедии мог стать проживающий в Дании Базил Хассан. Его имя назвал австралийский террорист Халед Хаят, которого задержали за попытку теракта на борту Сидней — Абу-Даби. Журналистам эту информацию предоставили в австралийском суде.

Взрыв в самолете в небе над Синаем произошел 31 октября 2015 года, лайнер летел в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха. В трагедии погибли абсолютно все.

Петербург 31 октября вспомнил жертв страшной катастрофы над Синаем.