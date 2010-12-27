Закладчика с наркотиками поймали у СИЗО в Ленобласти

Около СИЗО-6 в Ленобласти задержали закладчика наркотиков. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти.
Мужчину поймали с поличным при въезде на стоянку следственного изолятора. На прилегающей к учреждению территории его заметили с помощью видеокамер. У задержанного иъяли полиэтиленовый пакет, в котором находились сотовый телефон "Нокиа", зарядное устройство и около 31 грамма белого порошка.
Экспертиза показала, что обнаруженное вещество является амфетамином.
Ранее мы рассказали, что в Петербурге снизилось количество преступлений с наркотиками.
Фото: УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Обсуждение ( 0 )