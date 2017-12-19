У Псаки нет сведений по поводу контактов Байдена с целью исключения РФ из G20

В Белом доме оценили решение премьера Канады говорить с Индонезией о возможном исключении РФ из формата.

У Джен Псаки нет сведений по поводу контактов Байдена с целью исключения РФ из G20. Соответствующей информацией официальный представитель Белого дома поделилась с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Чиновница не смогла ответить на вопрос о том, имел ли американский лидер какие-либо контакты относительно возможности не допустить российского главу Владимира Путина к участию в саммите Группы двадцати (G20). Мероприятие запланировано на 15-16 ноября. Оно пройдет на острове Бали в очном формате.

Корреспонденты также хотели узнать у пресс-секретаря администрации США о том, будет ли Джо Байден следовать примеру премьер-министра Канады Джастина Трюдо в вопросе того, чтобы связываться с президентом председательствующей в объединении G20 Индонезии Джоко Видодо из-за "непродуктивного присутствия" России в международном формате. Такого мнения Трюдо придерживается из-за проведения специальной военной операции РФ на Украине.

В плане попыток исключить Россию из встреч G20 или привлечь Украину в качестве наблюдателя…Несомненно. У меня нет никакой информации на этот счет. Я буду рада узнать, есть ли какая-нибудь информация на этот счет с нашей стороны. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее Трюдо утверждал прессе, что среди некоторых лидеров "двадцатки" есть "определенные разговоры" относительно дальнейшего присутствия в ней России.

Псаки: вопрос о назначении спецпрокурора по делу сына главы США решит Минюст.

Фото и видео: Белый дом