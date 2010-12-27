Проект планируют закончить в этом году.

В среду, 20 марта, стало известно о том, что у "Проспекта Ветеранов" построят перехватывающую парковку. Об этом вице-губернатор Эдуард Батанов сообщил в ответе на депутатский запрос Дениса Четырбока.

Ориентировочный срок выполнения строительно-монтажных работ и ввод перехватывающей автостоянки в эксплуатацию – ноябрь 2019 сказано в документах

Проект планируют закончить в этом году. В апреле город намерен заключить контракт на проведение проектно-изыскательских работ.

Перехватывающие автостоянки – автостоянки, расположенные в непосредственной близости от конечных станций, крупных станций пересадок наземного транспорта.

Так, любой автовладелец может оставить на такой парковке свою машину и пересесть на общественный транспорт. Таким образом власти города разгрузят центр Петербурга в час-пик.

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