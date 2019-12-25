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У Покровской больницы снова заметили очередь из скорых
Сегодня, 11:41
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У Покровской больницы снова заметили очередь из скорых

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Больница принимает больных коронавирусом.

Около Покровской больницы вновь заметили очередь из карет скорой помощи. Информацией об этом поделились пользователи группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

Мнения петербуржец о том, большая ли очередь, разошлись.

Вчера проходила мило больницы ― ни одной машины скорой помощи.

6 августа около 19 ч стояло более 10 машин, в 23 ч уже не было ни одной. видела сама.

написали горожане. 

На данный момент Покровская больница работает как перепрофилированный стационар для приема больных коронавирусом. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил о том, что в планах властей в скором времени вернуть больницу к штатной работе. 

В период активного распространения коронавирусной инфекции очереди из скорых регулярно замечали у стационаров. 

Фото: Михаил Шканов / vk.com/vasilyevskiyostrov

Теги: очередь, покровская больница, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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