У Покровской больницы снова заметили очередь из скорых

Больница принимает больных коронавирусом.

Около Покровской больницы вновь заметили очередь из карет скорой помощи. Информацией об этом поделились пользователи группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в "ВКонтакте".

Мнения петербуржец о том, большая ли очередь, разошлись.

Вчера проходила мило больницы ― ни одной машины скорой помощи.

6 августа около 19 ч стояло более 10 машин, в 23 ч уже не было ни одной. видела сама. написали горожане.

На данный момент Покровская больница работает как перепрофилированный стационар для приема больных коронавирусом. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщил о том, что в планах властей в скором времени вернуть больницу к штатной работе.

В период активного распространения коронавирусной инфекции очереди из скорых регулярно замечали у стационаров.

Фото: Михаил Шканов / vk.com/vasilyevskiyostrov